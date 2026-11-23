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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। किसानों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के खिलाफ महापंचायत करेगी। सोमवार को नलगढ़ा गांव स्थित कार्यालय पर बैठक में गांव-गांव संपर्क अभियान चलाकर किसानों को आंदोलन से जोड़ने का फैसला लिया गया। जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता पवन खटाना ने कहा कि जब तक किसानों की मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लिया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा।