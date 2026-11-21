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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी स्थित कठहेरा रोड ग्राउंड में महागौरी सेवा संस्थान के 26वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित श्रीराम कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से कथा का श्रवण किया। कथावाचक पंडित विनोद महाराज ने शिव विवाह प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़े प्रसंग सुनाकर श्रद्धालुओं को भक्ति, समर्पण और वैवाहिक जीवन में प्रेम व विश्वास का संदेश दिया। कथावाचक पंडित विनोद जी महाराज ने शिव विवाह का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की।