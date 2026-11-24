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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। नॉलेज पार्क-3 स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु कलगीधर सिंह सभा में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गुरुवाणी और भजनों के माध्यम से गुरु नानक देव की शिक्षाओं और उनके बताए मार्ग का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके बाद लंगर के माध्यम से सेवा और समानता की भावना का संदेश दिया गया।