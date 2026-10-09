Noida News: झंडेवालान मंदिर से लाई जा रही पवित्र ज्योति

विज्ञापन



शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित झंडेवालान मंदिर से पवित्र अखंड ज्योति लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को काफी संख्या में मां के भक्त दिल्ली से पवित्र ज्योति लेकर बिलासपुर पहुंचे। नहर चौराहे पर डीजे की धुन और माता के भजनों पर नाचते-गाते श्रद्धालुओं का जत्था सिकंदराबाद, बुलंदशहर, अनूपशहर और जहांगीराबाद समेत आसपास के क्षेत्रों के लिए रवाना हुआ। भक्त इस पवित्र ज्योति को अपने-अपने देवालयों में स्थापित कर नौ दिनों तक विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे।