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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The sacred flame being brought from Jhandewalan Temple.

Noida News: झंडेवालान मंदिर से लाई जा रही पवित्र ज्योति

Fri, 09 Oct 2026 08:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 08:32 PM IST
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The sacred flame being brought from Jhandewalan Temple.
बिलासपुर (संवाद)।
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शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित झंडेवालान मंदिर से पवित्र अखंड ज्योति लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को काफी संख्या में मां के भक्त दिल्ली से पवित्र ज्योति लेकर बिलासपुर पहुंचे। नहर चौराहे पर डीजे की धुन और माता के भजनों पर नाचते-गाते श्रद्धालुओं का जत्था सिकंदराबाद, बुलंदशहर, अनूपशहर और जहांगीराबाद समेत आसपास के क्षेत्रों के लिए रवाना हुआ। भक्त इस पवित्र ज्योति को अपने-अपने देवालयों में स्थापित कर नौ दिनों तक विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे।
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