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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-93 स्थित पावन कला धाम में नवमी मासिक कला बैठक में मुंबई से आए कलाकारों ने नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। इसमें अभिनेत्री और लोक नृत्यांगना प्रियंका चौहान ने नृत्य प्रस्तुति दी। वहीं, गायक व संगीतकार पंकज सैनी ने मधुर गीतों की प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों से पहले काव्य गोष्ठी हुई जिसमें शाहिद अंजुम, आलोक अविरल, अटल मुरादाबादी और विनय विक्रम सिंह समेत अन्य कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाईं। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण पाल सिंह मुख्य अतिथि रहे।