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Noida News: कथा में भगवान के 24 अवतारों का किया वर्णन

Sat, 24 Oct 2026 06:34 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sat, 24 Oct 2026 06:34 PM IST
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The narrative describes the 24 incarnations of God.
यमुना सिटी (संवाद)। सालारपुर गांव में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में कथा व्यास आशीष शरण ने भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। इस दौरान भक्त ध्रुव और भक्त प्रह्लाद की भक्ति से जुड़े प्रसंगों का भी वर्णन किया गया।
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कथा व्यास ने भक्त ध्रुव की कथा के माध्यम से भगवान के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति का संदेश दिया। वहीं, भक्त प्रह्लाद की कथा में विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का वर्णन किया। इसके अलावा माता सती के देह त्यागने और प्रजापति दक्ष के वध से जुड़े प्रसंग भी सुनाए।
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