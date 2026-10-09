Noida News: कथा का समापन आज

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-122 के कम्युनिटी सेंटर स्थित बरात घर में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कैलाशी धाम गुरुकुल चैरिटेबल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है। महंत शिवप्रकाश महाराज श्रद्धालुओं को भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। आयोजन की अध्यक्ष शिव दासी सोनू कैलाशी ने बताया कि कथा का उद्देश्य सेक्टर के दिवंगत लोगों की स्मृति में धार्मिक अनुष्ठान करना है। कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्तूबर को सुबह दस बजे कलश यात्रा से हुई। उसी दिन दोपहर तीन बजे से कथा शुरू हुई। शनिवार को शनि अमावस्या है। इस दिन सुबह नौ से 11 बजे तक हवन और पूर्णाहुति होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे से प्रसाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा।