Noida News: रबूपुरा में धूमधाम से मनाया दशहरा, लोगों ने की पूजा-अर्चना

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रबूपुरा (संवाद)। क्षेत्र में मंगलवार को दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर क्षत्रिय (राजपूत) समाज के लोगों ने शस्त्र पूजन किया। वहीं, व्यापारियों ने अपने बही-खातों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। दशहरे पर बहनों ने भाइयों के कानों पर नवरात्र में बोए गए जौ रखे। साथ ही माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। पर्व को लेकर बच्चों में भी उत्साह रहा। लोगों ने परंपराओं के अनुसार दशहरा मनाया।