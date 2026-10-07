Noida News: पूतना मोक्ष और गोवर्धन पूजा के प्रसंग सुनाए

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यमुना सिटी (संवाद। जेवर के जाहरवीर मंदिर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन कथा व्यास अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने पूतना मोक्ष और गोवर्धन पूजा के प्रसंग सुनाए। कथा सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। कथा व्यास ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से भक्तों को आनंद और भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जुड़ा प्रसंग सुनाते हुए बताया कि श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का संदेश दिया था। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया। मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा।