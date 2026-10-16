Noida News: मां कात्यायनी के जयकारों से गूंजे मंदिर

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रबूपुरा (संवाद)। चैत्र नवरात्र के छठे दिन शुक्रवार को कस्बे के मंदिरों में मां कात्यायनी के जयकारे गूंजे। देवी मंदिर, गंगा मंदिर, सीताराम मंदिर और प्राचीन जौनमाना चामुंडा मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। मां कात्यायनी महाकाली कमेटी के तत्वावधान में महाकाली की शोभायात्रा निकाली गई। इससे पहले जौनमाना चामुंडा मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। शोभायात्रा अनाज मंडी स्थित गंगा मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी।