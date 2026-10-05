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Noida News: लोटस सोसाइटी आरडब्ल्यूए चुनाव में टीम प्रगति की जीत

Mon, 05 Oct 2026 08:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 08:00 PM IST
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Team Pragati wins Lotus Society RWA election.
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमीक्रोन -3 स्थित लोटस सोसाइटी के आरडब्ल्यूए चुनाव में टीम प्रगति ने जीत
-विकास, सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था के मुद्दे पर निवासियों ने जताया भरोसा
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ओमिक्रॉन-3 स्थित लोटस सोसाइटी में आरडब्ल्यूए चुनाव में टीम प्रगति ने जीत दर्ज की। टीम ने विकास, सुरक्षा, स्वच्छता, बेहतर सुविधाओं और पारदर्शी व्यवस्था के मुद्दों को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया। चुनाव में ऊषा शर्मा अध्यक्ष, राजीव कुमार उपाध्यक्ष, सोमबीर सिंह महासचिव और सीमा पंडिता काव कोषाध्यक्ष चुनी गईं। इसके अलावा रविशंकर सिंह, कमला वशिष्ठ, राजेश कुमार, कोमल तिवारी, ब्रिजेश कुमार, रामफल और नीरू सारस्वत सदस्य चुने गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने निवासियों का आभार जताते हुए कहा कि टीम सभी के साथ मिलकर सोसाइटी को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए काम करेगी। समस्याओं के समयबद्ध समाधान और निवासियों की सुविधाओं में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। टीम ने चुनाव समिति का भी आभार जताया।
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