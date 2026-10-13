Noida News: 85 रन से जीती टीम पल्ला

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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। जेबीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर चल रही बाबा मोहनराम क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन-2 के लीग मैच में टीम पल्ला ने स्टार रामगढ़ को 85 रन से पराजित किया। मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले गौतम भाटी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम पल्ला ने टी-20 मुकाबले में आठ विकेट पर 233 रन का स्कोर खड़ा किया। गौतम भाटी ने 52 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से गगनदीप ने तीन विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्टार रामगढ़ की टीम दस विकेट पर 148 रन पर ढेर हो गई।