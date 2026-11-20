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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट में कबाड़ से तैयार होने वाले अद्भुत भारत पार्क को विकसित करने के लिए तीन कंपनी सामने आई है। शुक्रवार को इन कंपनी ने अपने 3डी प्रस्तुतीकरण अधिकारियों को दिए हैं। अब वित्तीय बोली और राजस्व में साझेदारी के आधार पर जल्द ही कंपनी का चयन किया जाएगा। परियोजना विभाग के अधिकारी ने वेस्ट टू वंडर पार्क के तौर प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट पर नए साल में शुरू करा दिया जाएगा। नॉलेज पार्क-5 स्थित डी पार्क को वेस्ट टू वंडर पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। यह 20 एकड़ में फैला हुआ है। विरासत की प्रतिरूप को बनाने और पार्क के विकास पर 19.27 करोड़ रुपये खर्च होने का आकलन है। विकासकर्ता कंपनी को रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल (राजस्व में साझेदारी) पर 20 साल के लिए रखरखाव सहित अन्य जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पार्क में टिकट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। एसीईओ सुमित यादव का कहना है कि वेस्ट टू वंडर पार्क परियोजना में रुचि दिखाने वाली कंपनियां अपना प्रस्तुतिकरण दे चुकी हैं।

माई सिटी रिपोर्टर