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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। स्वीडन की कंपनी केबी कंपोनेंट इंडिया ने ग्रेटर नोएडा में करीब 150 करोड़ रुपये निवेश की योजना बनाई है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बुधवार को एसीईओ प्रेरणा सिंह, सुमित यादव और नुपुर गोयल से प्राधिकरण बोर्ड रूम में मुलाकात की। इस दौरान कंपनी को ग्रेटर नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और लैंड बैंक के बारे में जानकारी साझा की गई। कंपनी ने अधिकारियों से करीब 20 हजार वर्गमीटर जमीन की मांग की है। इसमें 150 करोड़ रुपये निवेश से 500 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हैं। एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप देश की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में से एक है। प्रतिनिधियों में मैगनस एंडरसन, मिसेल ग्रिंडबोर्न, टोरकेल कोगलोसा, एवीपी देवेंद्र शर्मा, जीएम अजीत सिंह के अलावा आईबीए के अध्यक्ष अमित उपाध्याय शामिल रहे।

- ग्रेनो प्राधिकरण के बोर्ड रूम में तीनों एसीईओ के साथ की बैठक