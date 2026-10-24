Noida News: अहिरावण वध और राम-रावण युद्ध का मंचन
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sat, 24 Oct 2026 05:51 PM IST
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फोटो
जहांगीरपुर (संवाद)। कस्बे के रामलीला मैदान में श्री रामायण मेला समिति की ओर से आयोजित रामलीला में अहिरावण वध, नारायण तप और राम-रावण युद्ध का मंचन किया गया। कलाकारों के अभिनय ने दर्शकों का मन मोह लिया। राम-रावण युद्ध के दौरान मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान समिति अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा सरल, मूलचंद शर्मा, सोनू चौधरी जवा वाले, चंद्रमणि भारद्वाज, नीरज जादौन, खूबचंद शर्मा, योगेश शर्मा, मयंक शर्मा और लेखराज आदि मौजूद रहे।
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जहांगीरपुर (संवाद)। कस्बे के रामलीला मैदान में श्री रामायण मेला समिति की ओर से आयोजित रामलीला में अहिरावण वध, नारायण तप और राम-रावण युद्ध का मंचन किया गया। कलाकारों के अभिनय ने दर्शकों का मन मोह लिया। राम-रावण युद्ध के दौरान मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान समिति अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा सरल, मूलचंद शर्मा, सोनू चौधरी जवा वाले, चंद्रमणि भारद्वाज, नीरज जादौन, खूबचंद शर्मा, योगेश शर्मा, मयंक शर्मा और लेखराज आदि मौजूद रहे।