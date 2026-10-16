Noida News: खर-दूषण वध का मंचन किया

विज्ञापन



अनाज मंडी स्थित राम उत्सव मैदान में चल रही रामलीला में शुक्रवार को कलाकारों ने कई प्रमुख प्रसंगों का भावपूर्ण मंचन किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद कलाकारों ने राम-भरत मिलाप, अनुसूया-सीता संवाद, पंचवटी निवास, शूर्पणखा नाक काटना, खर-दूषण वध, रावण-मारीच संवाद और सीता हरण का मंचन किया गया।