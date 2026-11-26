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ग्रेटर नोएडा।

औद्योगिक निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए दक्षिण कोरिया का उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तीनों एसीईओ प्रेरणा सिंह, सुमित यादव और नुपुर गोयल के साथ बैठक की। इस दौरान ग्रेटर नोएडा और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप (आईआईटीजीएनएल) में उपलब्ध औद्योगिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल में दक्षिण कोरिया के सांसद किम जुंग हो समेत अन्य सांसद और अधिकारी शामिल रहे। सदस्यों ने ईकोटेक-3 स्थित न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर प्लांट का भी दौरा किया। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में निवेश की संभावनाओं में रुचि दिखाई और औद्योगिक निवेश की इच्छा जताई। ब्यूरो

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