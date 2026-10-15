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नोएडा: आईथम हाइट्स में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरी, 15 वाहनों को भारी नुकसान; थाने पहुंचे वाहन मालिक

Thu, 15 Oct 2026 01:30 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 15 Oct 2026 01:30 PM IST
सार

नोएडा सेक्टर 62 में आईथम हाइट्स में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग लापरवाही से गिर गई। इस घटना में करीब 15 चार पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि, कोई घायल नहीं हुआ।

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Shuttering collapses at building under construction in iThum Heights in noida sector 62
निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नोएडा सेक्टर 62 में आईथम हाइट्स में एक निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग लापरवाही के कारण गिर गई। इस घटना से लगभग 15 चार पहिया वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
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हादसे के बाद सभी वाहन मालिक सेक्टर 58 थाने पहुंचे। उन्होंने वहां घटना की जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ।
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