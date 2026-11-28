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दनकौर (संवाद)। साइबर ठगों ने शादी के कार्ड की पीडीएफ फाइल भेजकर मजदूर के बैंक खाते से 30 हजार रुपये निकाल लिए। साइबर सेल में दी शिकायत में बिहार निवासी श्रीपाल ने बताया कि शुक्रवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजा और फोन कर खुद को दूर का रिश्तेदार बताया। उसकी बातों में आकर श्रीपाल ने शादी के कार्ड की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर ली। आरोप है कि इसके कुछ देर बाद ही उसके बैंक खाते से दो बार में करीब 30 हजार रुपये निकल गए। शनिवार को बैंक पहुंचकर खाते की जानकारी ली तो ठगी का पता चला। पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।