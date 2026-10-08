सीमापुरी हादसा: आठ घायलों में तीन को मिली छुट्टी, पांच का इलाज जारी

सीमापुरी हादसे में बुधवार को घायल हुए आठ मरीज में से बृहस्पतिवार को तीन को इलाज के बाद राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थित जीटीबी अस्पताल की आपातकालीन वॉर्ड से छुट्टी दे दी गई है। वहीं, पांच घायल का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में सभी का उपचार किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, हादसे के बाद घायल आठ मरीज को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।इलाज में तीन घायलों की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया, जबकि पांच घायल अभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनका इलाज जारी है। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि ओर से घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जरूरत के अनुसार, उन्हें उपचार और अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, अब तक आठ घायल को भर्ती किया था। इनमें सात मरीज युवा हैं, जबकि एक तीन साल का बच्चा भी शामिल है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, भर्ती कराए गए आठ घायल में सात की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। हादसे में घायल तीन साल के बच्चे को भी अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। सभी घायलों की चिकित्सकीय जांच के बाद उन्हें उनकी चोट के अनुसार अलग-अलग विभागों में भर्ती किया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, पांच मरीज को सिर में चोट आई है। इन सभी का इलाज न्यूरोसर्जरी विभाग में चल रहा है। वहीं, तीन घायल को हड्डियों से जुड़ी चोटे होने के कारण ऑर्थोपेडिक विभाग में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम घायलों की लगातार निगरानी कर रही है।