Noida News: प्लेटफार्म पर घूम रहे 8 लोगों पर लगा जुर्माना

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दादरी (संवाद)। रेलवे स्टेशन दादरी के प्लेटफार्म पर अनाधिकृत रूप से घूमते हुए आठ लोगों को पकड़ा गया है। आरपीएफ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर अनाधिकृत रूप से घूमते हुए अलीगढ़ निवासी रामू , हाथरस निवासी गौरव, अलीगढ़ निवासी सनी, दनकौर निवासी अजान, बिहार के नवादा निवासी सीताराम, अलीगढ़ निवासी प्रशांत, कोतवाली दादरी क्षेत्र के कोट गांव निवासी नरेश कुमार, बुलंदशहर निवासी गुलबहार को पकड़ा गया। आरोपियों के पास कोई ट्रेन का यात्रा टिकट नहीं था । आरपीएफ पुलिस ने सभी से आठ हजार रुपये की जुर्माना रसीद काटकर नियमानुसार छोड़ दिया।

