फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   sdfasdf

Noida News: शेयर सौदे में चार करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Tue, 13 Oct 2026 06:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:40 PM IST
विज्ञापन
sdfasdf
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। शेयर में सौदे के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी रजत चतुर्वेदी की अग्रिम जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। मामला थाना सेक्टर 63 में में दर्ज है।
एसएन कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि नवीन पाराशर की शिकायत के अनुसार यावा कॉर्पोरेशन ग्लोबल लिमिटेड और यावा ट्रेडिंग प्राइवेच लिमिटेड ने कंपनी के पूर्व कर्मचारियों अनिकेत ठाकुर और रजत के जरिये संपर्क कर इक्विटी शेयरों की बिक्री का सौदा किया। भरोसा कर कंपनी ने बैंकिंग चैनलों से करीब सात करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। मगर यावा कॉर्पोरेशन ने भुगतान लेने के बावजूद शेयर नहीं दिए और 3.24 करोड़ रुपये ब्याज सहित लौटाने से भी बचती रही। इससे कंपनी को चार करोड़ रुपये से अधिक की क्षति हुई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी कंपनी में सिर्फ कर्मचारी (एरिया मैनेजर) थे। उनका सौदे में कोई रोल नहीं था।
विज्ञापन

वहीं अभियोजन ने कहा कि आरोपी सौदे के लिए उत्तरदायी था। अदालत ने माना कि बैंक विवरण में कंपनी के खाते से यावा समूह के खातों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर मिले हैं। स्टांप पेपर पर बने जिस समझौते को आरोपी के डेस्क से बरामद बताया गया, उसमें जाली हस्ताक्षर और आरोपी की भूमिका की पुष्टि भी बाकी है। इस कारण आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed