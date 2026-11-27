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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। परिषदीय स्कूलों में खेल गतिविधियां कराने और खेल अनुदान के इस्तेमाल में अब लापरवाही नहीं चलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए खेल आयोजनों की फोटो और वीडियो प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। इससे विभाग ऑनलाइन निगरानी कर सकेगा कि स्कूलों में नियमित रूप से खेल गतिविधियां हो रही हैं या नहीं और खेल सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। नई व्यवस्था जिले के करीब 480 परिषदीय विद्यालयों में लागू होगी, जहां लगभग 95 हजार विद्यार्थी पंजीकृत हैं।नई व्यवस्था के तहत प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को प्रत्येक शैक्षिक सत्र में नियमित रूप से खेल गतिविधियां आयोजित करानी होंगी। इनमें बच्चों की भागीदारी, खेल प्रतियोगिताओं और अन्य आयोजनों की फोटो व वीडियो प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर विभागीय अधिकारी स्कूलों में खेलकूद की नियमितता और खेल सामग्री के इस्तेमाल की निगरानी करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी भी विद्यालयों का निरीक्षण कर गतिविधियों और उपलब्ध सामग्री की वास्तविक स्थिति जांचेंगे। इससे शिक्षकों की जवाबदेही भी तय होगी।बीएसए राहुल पंवार ने बताया कि सभी विद्यालयों को नियमित खेल गतिविधियां आयोजित कराने और उनकी फोटो-वीडियो प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे खेल अनुदान के उपयोग और स्कूलों में खेल गतिविधियों की वास्तविक स्थिति की निगरानी की जा सकेगी।- खेल अनुदान के इस्तेमाल पर भी नजरविभाग की ओर से प्राथमिक विद्यालयों को पांच हजार और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 10 हजार रुपये सालाना खेल अनुदान दिया जाता है। नई व्यवस्था के जरिए इस राशि के उपयोग की भी ऑनलाइन निगरानी होगी। इसका उद्देश्य अनुदान का पारदर्शी और उचित इस्तेमाल सुनिश्चित करना है, ताकि स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिले और विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके।