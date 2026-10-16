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Noida News: रोटरी क्लब ने लगाया रक्तदान शिविर

Fri, 16 Oct 2026 07:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:14 PM IST
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Rotary Club organized a blood donation camp.
दादरी (संवाद)। रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर नोएडा की ओर से मिहिर भोज बालिका डिग्री कॉलेज, दादरी में रक्तदान शिविर और नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्पीकर कविता कक्कड़ ने विद्यार्थियों को नशे के नुकसान बताए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए नशे से दूर रहना जरूरी है। साथ ही दवाइयों का सही इस्तेमाल करने और उनके प्रति जागरूक रहने की सलाह भी दी। इस मौके पर कपिल शर्मा, मनु जिंदल, सुमित माहेश्वरी और नेहा कक्कड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रोटरी क्लब के मुकुल गोयल ने कहा कि ऐसी पहल से समाज में सेवा भावना बढ़ती है और स्वस्थ समाज बनाने में मदद मिलती है।
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