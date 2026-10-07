Noida News: चैंपियनशिप में रोल बॉल खिलाड़ी दिखाएंगे दम

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ग्रेटर नोएडा। (संवाद) गौतमबुद्ध नगर के तीन रोल बॉल खिलाड़ी तमिलनाडु में आयोजित होने वाली 18वीं, जूनियर (अंडर-17) राष्ट्रीय स्तरीय रोल बॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देगें। प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन यूपी टीम में हुआ हैं। चयनित खिलाड़ियों के परिवार, अकादमी व क्षेत्र में खुशी की लहर हैं। रोल बॉल फेडरेशन ऑफ़ इंडिया व स्पोर्ट्स तमिलनाडु रोल बॉल एसोसिएशन की संयुक्त देखरेख में तमिलनाडु के कोयंबतूर में स्थित कोंगुनाडू आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में 17 से 20 अक्तूबर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।