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नोएडा (संवाद)।

सेक्टर-47 के गेट नंबर-5 के बाहर मुख्य सड़क पर बना कट लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। इसे बंद करने या यातायात को व्यवस्थित करने की मांग को लेकर सेक्टर की आरडब्ल्यूए कई बार ट्रैफिक पुलिस और संबंधित अधिकारियों को पत्र दे चुकी है। आरडब्ल्यूए के अनुसार गलत दिशा से वाहन निकलते हैं। इससे कई बार हादसे हो चुके हैं। ऐसे में पैदल राहगीरों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी होती है। आरडब्ल्यूए ने कट के आसपास ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे लगाने और यातायात प्रबंधन बेहतर करने की मांग की है।

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