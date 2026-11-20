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यमुना सिटी (संवाद)। सेक्टर-22डी स्थित यमुना प्राधिकरण की ओर से बनाई गई हाईराइज सोसाइटी में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निवासी परेशान हैं। सोसाइटी परिसर में जगह-जगह कुत्तों के झुंड घूमते रहते हैं। इसके चलते निवासियों को परिसर में आवाजाही के दौरान काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। खासकर सुबह और शाम के समय बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने में परेशानी होती है। सोसाइटी निवासी सौरभ और नारायण हरि ने बताया कि पिछले कुछ समय से परिसर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोसाइटी में कुत्तों के काटने की कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।