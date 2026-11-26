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- बिजली कटने के बाद सोसाइटी के 300 परिवार दिनभर रहे परेशान, बिल्डर पर लापरवाही का आरोपमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ने बृहस्पतिवार को बिजली बिल जमा नहीं करने पर सेक्टर ईटा-2 स्थित अंसल सुशांत सरीन रेजीडेंसी का कनेक्शन काट दिया। इससे सोसाइटी में 10 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली आपूर्ति ठप होने से सोसाइटी के 300 से अधिक परिवारों को दिनभर परेशानी का सामना करना पड़ा। निवासियों ने बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिजली कनेक्शन कटने के बाद बिल्डर ने बकाया बिजली बिल जमा कर दिया। इसके बाद शाम को एनपीसीएल ने बिजली आपूर्ति बहाल कर दी।एनपीसीएल के प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने बताया कि सोसाइटी पर 6.87 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया था। सोसाइटी प्रबंधन को कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद बिल का भुगतान नहीं किया गया। इस पर बृहस्पतिवार सुबह करीब 8 बजे सोसाइटी का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। उन्होंने बताया कि सोसाइटी प्रबंधन को भुगतान के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया था। दोपहर बाद सोसाइटी प्रबंधन की ओर से बकाया बिजली बिल का भुगतान कर दिया गया। इसके बाद शाम करीब 6 बजे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।सुबह-सुबह बिजली गुल होने से सोसाइटी के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे घरों में काम भी प्रभावित रहा। सुबह-सुबह बच्चों के स्कूल और लोगों के कार्यालय जाने का समय था। लोगों का आरोप है कि समय से मेंटेनेंस देने के बाद भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।