फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Police registered an FIR to investigate the violence during the July 20 CJP protest.

Noida News: 20 जुलाई के सीजेपी प्रदर्शन में हिंसा की जांच के लिए पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

Thu, 08 Oct 2026 08:11 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:11 PM IST
विज्ञापन
Police registered an FIR to investigate the violence during the July 20 CJP protest.
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 20 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरेच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। जांच का मुख्य उद्देश्य हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करना और यह पता लगाना है कि घटना पहले से सुनियोजित थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 17 प्राथमिकी रद्द कर दी थीं। यह प्राथमिकी ऐसे समय दर्ज की गई है जब सीजेपी ने दो दिन बाद जंतर-मंतर पर एक और प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बार पार्टी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि इस प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ताजा प्राथमिकी के तहत अपराध शाखा की टीमें यह भी जांच करेंगी कि 20 जुलाई को सीजेपी की ओर से संसद की ओर मार्च का आह्वान किए जाने के बाद प्रदर्शन स्थल पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग तो नहीं पहुंच गए थे। 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित हमले, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुई थीं। पुलिस के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर उनके खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया था। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) के जरिये आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 2,873 लोगों की पहचान की गई थी। हालांकि, पुलिस ने यह भी कहा कि उसके एफआरएस की सटीकता करीब 50 प्रतिशत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें