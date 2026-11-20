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ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण-यीडा द्वारा शुक्रवार को डूंगरपुर रीलका गांव के 128 और अच्छेजा बुजुर्ग गांव के अवशेष 19 भूखंड की आवंटन प्रक्रिया पूरी कराई। अधिकारियों का कहना है कि कुल 147 भूखंडों का ड्रॉ यमुना सिटी के सेक्टर-18 में प्राधिकरण के अधिकारियों एवं किसानों की उपस्थिति में कराया गया। इस दौरान पारदर्शी तरीके से भूखंड के नंबर आवंटन के लिए पर्चियां निकलवाई गईं। पिछले दिनों 295 भूखंड खेरली गांव के यीडा ने आवंटित किए थे। ऐसे में एक सप्ताह के अंदर कुल 442 किसानों को उनके भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि किसानों को उनके भूखंड प्राथमिकता पर दिए जा रहे हैं। जगनपुर अफजलपुर इंटरचेंज में स्वेच्छा से जमीन देने वाले किसानों को भी जल्दी ही भूखंड आवंटित हो जाएंगे। ब्यूरो