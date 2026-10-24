फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Photos of children in uniforms purchased via DBT must be uploaded to the Prerna portal.

Noida News: डीबीटी से खरीदी यूनिफॉर्म में बच्चों की फोटो प्रेरणा पोर्टल पर करनी होगी अपलोड

Sat, 24 Oct 2026 07:55 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:55 PM IST
विज्ञापन
Photos of children in uniforms purchased via DBT must be uploaded to the Prerna portal.
- बीएसए ने प्रधानाध्यापकों को दिए निर्देश, एक सप्ताह में पूरा करना होगा काम
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से भेजी गई धनराशि से यूनिफॉर्म और अन्य जरूरी सामग्री खरीदने की प्रक्रिया का सत्यापन शुरू हो गया है। इसके लिए अब बच्चों की नई यूनिफॉर्म में फोटो प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। बीएसए ने सभी परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को एक सप्ताह के भीतर यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

बीएसए राहुल पंवार ने बताया कि अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये की धनराशि भेजी जाती है। पोर्टल पर फोटो अपलोड होने से बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध होने की स्थिति का सत्यापन किया जा सकेगा। निर्धारित समयसीमा के भीतर काम पूरा करने के लिए स्कूल स्तर पर विशेष अभियान चलाने को कहा गया है
विज्ञापन

फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed