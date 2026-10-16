Noida News: शिविर में मरीजों की जांच कर बांटी दवाएं

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जेवर ब्लॉक में सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। जहां ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने पहुंचकर अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच कराई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीजों की परेशानी के अनुसार उनका उपचार किया और जरूरत के मुताबिक दवाओं का वितरण किया। जेवर के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जेवर ब्लॉक के कई स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। इनमें जेवर ब्लॉक डेवलपमेंट कार्यालय और आरआर कॉलोनी समेत अन्य स्थान शामिल हैं। इसके साथ ही लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर समय से चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए प्रेरित किया गया।