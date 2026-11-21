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- खेल सुविधाएं प्रस्तावित नहीं होने और पूरा बकाया जमा होने पर 20 प्रतिशत फ्लैट बंधक रखने की शर्त लागू नहीं होगीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट-2 की सात ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के 7802 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन परियोजनाओं में खेल सुविधाएं प्रस्तावित नहीं हैं और प्राधिकरण का पूरा बकाया जमा है, उनमें 20 प्रतिशत फ्लैट बंधक नहीं रखे जाएंगे। कोर्ट ने ऐसी परियोजनाओं में चार सप्ताह के भीतर अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) के लंबित आवेदनों का निस्तारण कर सशर्त ओसी जारी करने का आदेश दिया है। वहीं, जिन परियोजनाओं को पहले ही ओसी मिल चुका है, उनमें छह सप्ताह के भीतर त्रिपक्षीय रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे लंबे समय से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हजारों खरीदारों को राहत मिलेगी।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2025 को स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट-2 के समाधान को लेकर आदेश दिया था। इसमें बिल्डरों को बकाया राशि का 20 प्रतिशत जमा कराने और शेष धनराशि तीन साल में चुकाने की व्यवस्था दी गई थी। साथ ही खेल सुविधाएं विकसित होने और बकाया जमा होने तक 20 प्रतिशत फ्लैट बंधक रखने की शर्त भी शामिल थी। बिल्डरों को खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए तीन साल और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं पूरी करने के लिए पांच साल का समय दिया गया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नोएडा प्राधिकरण ने लेआउट में संशोधन कर छह अप्रैल को बोर्ड से मंजूरी ली थी। इसके बाद सात परियोजनाओं में ओसी भी जारी किए गए, लेकिन 20 प्रतिशत फ्लैट बंधक रखने की शर्त पर बिल्डरों और प्राधिकरण के बीच सहमति नहीं बन सकी। इस कारण रजिस्ट्री शुरू नहीं हो पा रही थी।बिल्डर और प्राधिकरण के बीच था विवादबिल्डरों का तर्क था कि उनके ग्रुप हाउसिंग प्लॉट में खेल सुविधाएं प्रस्तावित नहीं हैं और प्राधिकरण का पूरा बकाया भी जमा है। ऐसे में 20 प्रतिशत फ्लैट बंधक रखने की शर्त उन पर लागू नहीं होनी चाहिए। वहीं, प्राधिकरण का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ओसी में यह शर्त लगाई गई है। प्राधिकरण ने फ्लैटों के बदले बैंक गारंटी देने का विकल्प भी दिया था, लेकिन बिल्डर सहमत नहीं हुए। कुछ बिल्डरों का कहना था कि उनके सभी फ्लैट बिक चुके हैं। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बिल्डरों के मुताबिक, कोर्ट का आदेश ब्रिक राइस डेवलपर्स और एक अन्य परियोजना के मामले में आया है, लेकिन यह समान शर्तों के दायरे में आने वाली अन्य परियोजनाओं पर भी लागू होगा।इन सात परियोजनाओं के फ्लैटों की खुलेगी रजिस्ट्रीपरियोजनाएं फ्लैटों की संख्यासमृद्धि लग्जूरिया 800समृद्धि दक्ष एवेन्यू 455गोदरेज पाम रिट्रीट 856गोदरेज नेस्ट 1090एटीएस पायस एंड ऑर्चर्ड्स 1661प्रतीक कैनरी 670टाटा यूरेका पार्क 2,270क्रेडाई ने फैसले का किया स्वागतकन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) पश्चिम यूपी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कहा कि क्रेडाई ने पहले ही नोएडा प्राधिकरण से आग्रह किया था। यह मांग रखी थी कि जिन परियोजनाओं में खेल सुविधाएं शामिल नहीं हैं और जहां प्राधिकरण को 100 प्रतिशत बकाया चुकाया जा चुका है, वहां 20 प्रतिशत बंधक (मॉर्गेज) की शर्त लागू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह तैयार परियोजनाएं हैं, जिनमें अधिभोग प्रमाणपत्र जारी हो चुके हैं और खरीदार अपने फ्लैटों में रह रहे हैं। यह फैसला स्पोर्ट्स सिटी के घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत है।स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट-2 को लेकर कोर्ट का जो आदेश आया है विधि विभाग उसका अध्ययन करेगा। आदेश का प्राधिकरण पालन करेगा।- कृष्ण करुणेश, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण।