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दोनों पक्षों की तहरीर पर बिसरख पुलिस ने दर्ज की अलग-अलग प्राथमिकीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित पंचशील हाइनिश सोसाइटी में रविवार को एओए पदाधिकारियों और निवासियों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिसरख थाना पुलिस ने दोनों की तहरीर पर अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। एओए के कार्यवाहक अध्यक्ष की शिकायत पर निवासियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं दूसरी प्राथमिकी महिला निवासियों की शिकायत पर एओए पदाधिकारियों के खिलाफ है। बिसरख कोतवाली पुलिस ने विनोद नेगी, विजय कुमार, अखिलेश सिंह, पीके कुंजन और सौरव कांत देव को गिरफ्तार किया है।एओए के कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद नेगी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोसाइटी में रविवार को सर्वोदय हॉस्पिटल की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगा था। बिसरख हॉस्पिटल की ओर से पल्स पोलियो अभियान भी चल रहा था। इन कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए एओए के कुछ पदाधिकारी और निवासी क्लब हाउस स्थित कार्यालय में मौजूद थे। इसी दौरान कुछ लोग अन्य साथियों के साथ क्लब हाउस पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने पदाधिकारियों और निवासियों से अभद्रता शुरू की और फिर मारपीट करने लगे। आरोपी अपने साथ हथियार लेकर आए थे। पुलिस ने मामले में अनुज कुमार,आलोक सिंह, विवेक कुमार, महेंद्र प्रताप, आनंद शर्मा, वंदना सिंह व अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।दूसरी तरफ सोसाइटी की कई महिला निवासियों ने तहरीर दी है। उनका कहना है कि वे एओए की कार्यप्रणाली और कथित मनमानी से नाराज थीं। उनका आरोप है कि लंबे समय से एओए चुनाव नहीं हुए हैं। फरवरी 2026 से मेंटेनेंस का हिसाब भी नहीं दिया गया। इन्हीं मांगों को लेकर वे सामूहिक रूप से शांति मार्च निकाल रही थीं। आरोप है कि वहां एओए अध्यक्ष विनोद नेगी, सचिव विजय रस्तोगी, आरोपियों के सहयोगी सौरभ सिंह, अशोक गुप्ता आदि लोगों ने अभद्रता और मारपीट की गई। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें अनुचित तरीके से छुआ गया। पुलिस ने मामले में विनोद नेगी, विजय रस्तोगी, सौरभ सिंह, अशोक गुप्ता और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि एओए के खिलाफ प्रदर्शन के बाद शिकायत करने वाले निवासियों को निशाना बनाया गया है। पदाधिकारियों और उनके समर्थकों ने करीब 50 से 60 लोगों की भीड़ के साथ कई निवासियों के साथ मारपीट की। निवासी विवेक कुमार को भीड़ ने घेरकर पीटा और घसीटते हुए बास्केटबॉल कोर्ट तक ले गए। निवासी राम मोहन सिंह और प्रकाश सिंह, विनायत के साथ भी मारपीट और अभद्रता करने का आरोप है। आरोप है कि मारपीट के दौरान सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे बंद थे। इससे घटना की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। निवासियों ने चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में मेंटेनेंस कार्यालय में सीसीटीवी सिस्टम बंद होने का मुद्दा उठाया। वहीं पुलिस ने जांच के लिए डीवीआर अपने कब्जे में लिया है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।मामले में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार क्रॉस प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतों और सीसीटीवी के आधार मामले की जांच की जा रही है। -प्रवीण रंजन सिंह, डीसीपी सेंट्रल, नोएडा