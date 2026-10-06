ऑनलाइन पर्चा, ऑफलाइन परेशानी: जिला अस्पताल में इलाज से पहले लंबा इंतजार

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ग्राउंड रिपोर्ट (पड़ताल)-घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जब पैर कांपे, तो जमीन पर ही बैठ गईं बेबस महिलाएं-ऑनलाइन बन रहे पर्चे, लेकिन बिना आभा आईडी वालों के लिए सिर्फ एक काउंटर-पर्चे का एक काउंटर, फिर ओपीडी के बाहर लंबी लाइन और अंत में फार्मेसी पर धक्का-मुक्कीकरोड़ों रुपये की लागत से बने सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में मरीजों के लिए इलाज कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। अस्पताल में पर्चा बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद बिना आभा आईडी वाले मरीजों के लिए सिर्फ एक काउंटर संचालित हो रहा है। इसके चलते मरीजों को पंजीकरण से लेकर डॉक्टर को दिखाने और दवा लेने तक पांच से छह घंटे तक कतारों में गुजराने पड़ रहे हैं। कई मरीजों का जांच नंबर आने तक ओपीडी का समय समाप्त हो जाता है।मंगलवार सुबह अस्पताल के भूतल स्थित पंजीकरण हॉल में भारी भीड़ और अव्यवस्था नजर आई। ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद नॉन-आभा मरीजों के लिए एक ही काउंटर होने से लंबी कतार लगी रही। ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न सेक्टरों से पहुंचे ऐसे मरीज, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था या ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी, सुबह 8 बजे से कतार में खड़े रहे। कई लोगों का नंबर दोपहर 1 बजे तक आया। बीमारी और कमजोरी से परेशान महिलाएं व बुजुर्ग जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।