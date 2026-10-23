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Noida News: एक हजार परिवारों को मिलेगी पार्किंग, प्रमाणपत्र बंटेंगे

Fri, 23 Oct 2026 05:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 05:57 PM IST
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One thousand families will receive parking; certificates will be distributed.
- सेंटूरियन पार्क टेरेस होम्स सोसाइटी में शनिवार-रविवार को होगा वितरण
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेंटूरियन पार्क टेरेस होम्स सोसाइटी में पार्किंग की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रथम चरण में एक हजार से अधिक फ्लैट मालिकों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो चुका है। यह कुल मालिकों का करीब 50 प्रतिशत है। सत्यापन कराने वालों को शनिवार और रविवार को पार्किंग प्रमाणपत्र वितरित किए जाएंगे। सीपीटीएच एएओए के महासचिव मृत्युंजय प्रताप सिंह ने बताया कि पार्किंग आवंटन में पारदर्शिता और स्पष्टता जरूरी है। प्रमाणपत्र वितरण से व्यवस्था स्पष्ट होगी और निवासियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो
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