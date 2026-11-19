विज्ञापन





इस प्रतियोगिता में भारत के साथ दूसरे देशों के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इसलिए तकनीक पर ध्यान दे रहा हूं। -युवान सिंह

पिछली प्रतियोगिताओं के दौरान जो कमी रही गई थी, उस पर अभ्यास के दौरान काम कर रहा हूं। -रुहान गुलाटी

पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हूं इसलिए अब पहले से अधिक समय अभ्यास कर रहा हूं। -जोहान सईदा

प्रतियोगिता नजदीक आने के साथ हमने अभ्यास भी बढ़ा दिया है। फिटनेस पर ज्यादा समय दे रहा हूं। -कबीर सिंह इस प्रतियोगिता में भारत के साथ दूसरे देशों के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इसलिए तकनीक पर ध्यान दे रहा हूं। -युवान सिंहपिछली प्रतियोगिताओं के दौरान जो कमी रही गई थी, उस पर अभ्यास के दौरान काम कर रहा हूं। -रुहान गुलाटीपहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हूं इसलिए अब पहले से अधिक समय अभ्यास कर रहा हूं। -जोहान सईदाप्रतियोगिता नजदीक आने के साथ हमने अभ्यास भी बढ़ा दिया है। फिटनेस पर ज्यादा समय दे रहा हूं। -कबीर सिंह

विज्ञापन

नोएडा (संवाद)। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में छह दिसंबर को किंग ऑफ द रिंग इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के अलावा नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और मलयेशिया के खिलाड़ी दम दिखाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की ओर से नोएडा के करीब 20 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतने के लिए जिले के खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कोच अफजल खान ने बताया कि अभ्यास के दौरान तकनीक, गति और हमलों का जवाब देने की क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।