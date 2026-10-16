फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   New layers are being laid on perfectly fine roads, while no one pays any heed to roads that have remained in a dilapidated state for months.

Noida News: अच्छी-भली सड़कों पर बिछ रही नई परत, महीनों से उखड़ी पड़ी सड़कों की सुध लेने वाला कोई नहीं

Fri, 16 Oct 2026 09:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 09:57 PM IST
विज्ञापन
New layers are being laid on perfectly fine roads, while no one pays any heed to roads that have remained in a dilapidated state for months.
महामाया फ्लाइओवर से सेक्टर-98 जाने वाली दुरुस्त सड़क पर हो रहा निर्माण। फोटो अमर उजाला
नोएडा प्राधिकरण की तरफ की जा रही शहर में सड़कों की मरम्मत
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे किनारे की 45 मीटर चौड़ी सड़क महामाया फ्लाईओवर के आगे से नोएडा प्राधिकरण दफ्तर के सामने से होते हुए सेक्टर-98 तक जाने वाली ठीक स्थिति में है। सड़क टूटी भी नहीं है न ही गड्ढ़े हैं। फिर भी इस सड़क पर नई परत महामाया बालिका इंटर कॉलेज के पास से बिछाई जा रही है।
सेक्टर-49 चौराहे से सिटी सेंटर की तरफ आने वाली सड़क सेक्टर-42 के सामने से लेकर जिला अस्पताल के सामने तक कई महीनों से उखड़ी हुई है। उखड़ने के बाद पहली परत की रोड़ी-बजरी तक गायब हो गई है। लेकिन इस सड़क की मरम्मत की सुध नोएडा प्राधिकरण के इंजीनियरों ने नहीं ली है।
विज्ञापन

बानगी के तौर पर यह दो उदाहरण शहर में हो रही सड़कों की मरम्मत व रिसर्फेसिंग में नोएडा प्राधिकरण के इंजीनियरों की इंजीनियरिंग को दर्शाने के लिए हैं। ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जो महीनों से उखड़ी पड़ी हुई हैं लेकिन अब तक मरम्मत या रिसर्फेसिंग नहीं शुरू हो पाई है। वहीं ऐसी कई सड़कें हैं जो अभी टूटी नहीं थीं न ज्यादा उखड़ी थीं जिन पर प्राधिकरण के वर्क सर्किल ठेकेदारों से जोर-शोर से काम करवा रहे हैं। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि सभी सड़कों की रिसर्फेसिंग व मरम्मत करवाई जानी हैं। इसके लिए टेंडर किए गए हैं। कुछ सड़कें बाकी बची हैं तो उनका भी टेंडर होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब तक 350 करोड़ रुपये से ज्यादा के टेंडर सड़क मरम्मत के हो चुके
नोएडा प्राधिकरण में अब तक 350 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के टेंडर सड़कों की मरम्मत के हो चुके हैं। यह काम वर्क सर्किल-1 से 10 तक होने हैं। लेकिन टेंडर में प्रस्तावित काम तेजी से धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैँ। इस वजह से शहर के निवासियों को उखड़ी-टूटी सड़कों का दर्द मिल रहा है। प्राधिकरण रेकार्ड में सड़कों की मरम्मत से जुड़े 60 प्रतिशत काम हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी की तर्ज पर निर्माण लागत वृद्धि को प्राधिकरण भी 5 सितंबर को बोर्ड से मंजूरी के बाद अनुमति दे चुका है।


सभी टूटी सड़कों की रिसर्फेसिंग करवाई जानी है। यह काम तेजी से कराने के निर्देश सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को दिए गए हैं। कुछ जगहों के टेंडर अभी नहीं हुए हैं इसलिए वहां पर देरी जरूर हुई है। - वंदना त्रिपाठी, एसीईओ, नोएडा प्राधिकरण।

महामाया फ्लाइओवर से सेक्टर-98 जाने वाली दुरुस्त सड़क पर हो रहा निर्माण। फोटो अमर उजाला

महामाया फ्लाइओवर से सेक्टर-98 जाने वाली दुरुस्त सड़क पर हो रहा निर्माण। फोटो अमर उजाला

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed