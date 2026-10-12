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Noida News: नुक्कड़ नाटक से दिया नारी सम्मान का संदेश

Mon, 12 Oct 2026 06:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 06:43 PM IST
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Message of respect for women conveyed through a street play
ग्रेटर नोएडा(संवाद)। मिशन शक्ति अभियान के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय झट्टा में नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली आयोजित की गई। छात्र-छात्राओं ने नारी सुरक्षा, महिला सम्मान, बालिका शिक्षा और बेटा-बेटी में समानता का संदेश देकर ग्रामीणों को जागरूक किया। कार्यक्रम में अभिभावकों ने भी सहभागिता निभाई। विद्यार्थियों ने बेटा-बेटी एक समान, दोनों का हो पूरा सम्मान और नारी सुरक्षा, सबकी जिम्मेदारी जैसे नारों से सामाजिक समानता का संदेश दिया। इस अवसर पर शिक्षिकाएं ललिता चौहान, सुनीता चौरसिया, मीनाक्षी चाहर, विद्यार्थी और अभिभावक मौजूद रहे।
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