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नोएडा। प्रदेश की कई विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के नामों की एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें नोएडा विधानसभा सीट से रामकुमार तंवर का नाम पहले और दिनेश अवाना का नाम दूसरे स्थान पर दर्शाया गया है। हालांकि, कांग्रेस ने इस सूची को आधिकारिक मानने से इन्कार करते हुए खारिज कर दिया है। पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नाम को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। सूची खारिज किए जाने के बाद अब पार्टी के आधिकारिक फैसले का इंतजार है। ब्यूरो