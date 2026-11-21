Noida News: कुमकुम फिर बनीं स्थायी लोक अदालत की वरिष्ठ सदस्य
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 07:25 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 07:25 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। अच्छेजा गांव निवासी कुमकुम नागर को स्थायी लोक अदालत (पीएलए) गौतमबुद्ध नगर का वरिष्ठ सदस्य न्यायिक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की संस्तुति पर की गई है। राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की स्वीकृति से यह नियुक्ति हुई। कुमकुम नागर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामशरण नागर की पत्नी हैं। वह 8 जुलाई 2026 तक इसी पद पर रही और पूर्व में जिला उपभोक्ता आयोग की कार्यवाहक चेयरमैन व वरिष्ठ सदस्य भी रह चुकी हैं। उन्होंने पीएलए गौतमबुद्ध नगर के चेयरमैन प्रमोद कुमार शर्मा (पूर्व जिला जज), डीएलएसए की सचिव शिवानी रावत (अपर सिविल जज वरिष्ठ संवर्ग) की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। ब्यूरो
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