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ग्रेटर नोएडा। जिले के किसी क्षेत्र या जगह पर अगर बंदरों की समस्या है तो स्थानीय निकाय ही उसका समाधान करेंगे। वन विभाग बंदरों को पकड़ने का काम नहीं करेगा। इस संबंध में शासन ने फिर से आदेश जारी किया है। वन विभाग के अफसरों ने बताया कि यह व्यवस्था पूर्व में भी थी जो आगे भी बनी रहेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बंदरों की समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों को काटने के साथ ही घरों में कपड़ों व अन्य सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बंदरों से परेशान होकर लोग वन विभाग से शिकायत करते है लेकिन सरकार ने इस पर स्पष्ट किया है कि बंदरों से जुड़ी समस्या की शिकायत स्थानीय निकाय में करनी होगी। प्राधिकरण क्षेत्र में प्राधिकरण और नगर पालिका व परिषद् क्षेत्र की पालिका व परिषद में करनी होगी। वन विभाग के अफसरों ने बताया कि बंदरों को पकड़ने, परिवहन करने और छोड़ने का काम स्थानीय निकायों का होगा। ब्यूरो