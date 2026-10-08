Noida News: इंडिगो की उदयपुर के लिए उड़ान शुरू होगी

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यमुना सिटी। इंडिगो एयरलाइंस नोएडा एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए उड़ान शुरू करेगी। एयरलाइंस ने बृहस्पतिवार को बताया कि नोएडा से उदयपुर की उड़ान 25 अक्तूबर से शुरू होगी। वहीं एयरलाइंस ने नवी मुंबई से भी उदयपुर की 15 नवंबर से उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। दोनों जगह से दैनिक उड़ानें होंगी। एयरलाइंस की ओर से बताया गया है कि झीलों के शहर उदयपुर में साल 2025 में 20 लाख घरेलू और 1.6 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। नोएडा से उदयपुर की उड़ान दिन में 1.30 बजे और उदयपुर से नोएडा की शाम 6.20 बजे रवाना होगी। वहीं, नवी मुंबई से उदयपुर की उड़ान सुबह 10.05 बजे और उदयपुर से नवी मुंबई के लिए 11.50 बजे रवाना होगी। ब्यूरो