Noida News: सड़क पर जलभराव, गड्ढे में फंसी कार

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। हल्दौनी में नाले का पानी सड़क पर आने से जलभराव की समस्या बनी हुई है। पानी से भरे गड्ढे में एक कार फंस गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। स्थानीय निवासी जितेश गोयल ने बताया कि जलभराव से गड्ढे दिखाई नहीं देते। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की है।

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