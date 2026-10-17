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Noida News: महामाया फ्लाईओवर के आस-पास का ट्रैफिक प्लान बनाएगा आईआईटी

Sat, 17 Oct 2026 09:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 09:58 PM IST
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IIT will devise a traffic plan for the area around the Mahamaya flyover.
माई सिटी रिपोर्टर
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नोएडा।

दिल्ली के मयूर विहार से महामाया फ्लाईओवर तक बन रहे 5.570 किलोमीटर के चिल्ला एलिवेटेड रोड का 55 प्रतिशत निर्माण पूरा हो गया है। दिसंबर 2027 तक परियोजना का काम पूरा होना है। इसके पहले नोएडा प्राधिकरण महामाया फ्लाईओवर सेक्टर-94 के आस-पास का ट्रैफिक प्लान आईआईटी से तैयार करवाएगा। कारण चिल्ला एलिवेटेड रोड से सेक्टर-38 के सामने महामाया फ्लाईओवर से पहले ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने वाला एक्सप्रेस-वे का ट्रैफिक उतारा जाएगा। यहीं से फिल्म सिटी व चिल्ला बॉर्डर की तरफ से आने वाले वाहन बाएं मुड़कर सेक्टर-38 की ओर जाते हैं। ऐसी स्थिति में चिल्ला एलिवेटेड रोड व सेक्टर-38 की ओर जाने वाला ट्रैफिक यहीं पर फंस सकता है। सेक्टर-44 से महामाया फ्लाईओवर का लूप भी सेक्टर-94 व दिल्ली जाने के लिए चढ़ता है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश ने अलग से ट्रैफिक प्लान तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के जीएम एस पी सिंह ने बताया कि अब आईआईटी से यहां का सर्वे करवाया जाएगा। फिर जो प्लान तैयार होगा उसके हिसाब से अभी से तैयारी शुरू कर दी जाएगी।
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