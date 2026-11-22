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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-74 स्थित केपटाउन सोसाइटी में रविवार को उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। केपटाउन उत्तराखंड परिवार की ओर से पारंपरिक लोकपर्व ईगास बग्वाल (बूढ़ी दिवाली) हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान थीम पर आयोजित कार्यक्रम में सोसाइटी के निवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पहाड़ी लोकगीतों, लोकनृत्य और पारंपरिक भैलो ने उत्सव का रंग जमाया।कार्यक्रम में सोसाइटी के बच्चों और महिलाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। वहीं, आमंत्रित लोक कलाकारों और पहाड़ी बैंड ने पारंपरिक लोकगीतों से समा बांधा। पहाड़ी वाद्ययंत्रों की धुन पर निवासी जमकर थिरके और पारंपरिक भैलो खेलकर पर्व की खुशियां साझा कीं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में आयोजन को लेकर खास उत्साह देखने को मिला।इस मौके पर केपटाउन एओए के अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज और पूर्व अध्यक्ष अरुण शर्मा ने आयोजन के लिए उत्तराखंड परिवार के सदस्यों की सराहना की। आयोजन में समिति के अध्यक्ष मदन मोहन रावत, सचिव भूपेंद्र रौतेला, आशीष भट्ट, सचिन पाठक, सुनील डंगवाल, नीरोय दत्त और रविंदर रावत समेत अन्य सदस्यों का विशेष योगदान रहा। समापन पर सभी ने एक-दूसरे को ईगास की शुभकामनाएं दीं और सामूहिक पहाड़ी भोज का आनंद लिया