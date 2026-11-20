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- संचालन के अभाव में पीएचसी पर धूल फांक रहीं स्वास्थ्य मशीनें, कई खराबपुनीत कुमारयमुना सिटी। जेवर ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को बेहतर जांच सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाई गई हेल्थ एटीएम मशीनें बदहाल स्थिति में हैं। ब्लॉक के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगी मशीनें कहीं खराब पड़ी हैं तो कहीं संचालन के अभाव में धूल फांक रही हैं। मशीनों में इस्तेमाल होने वाली विशेष स्ट्रिप उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका संचालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों को इन मशीनों से मिलने वाली जांच सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।मरीजों को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई साल पहले जेवर ब्लॉक के रबूपुरा, जहांगीरपुर, जेवर, थोरा और जौनचाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम मशीनें लगाई गई थीं। इन मशीनों के माध्यम से सीबीसी, पल्स और ऑक्सीजन लेवल समेत कई तरह की जांच करने की व्यवस्था की गई थी। मशीनों में जांच के लिए एक विशेष प्रकार की स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। मशीनें लगने के बाद शुरुआती दौर में एक बार स्ट्रिप उपलब्ध कराई गई थीं, जिसके बाद दोबारा इनकी आपूर्ति नहीं हो सकी। स्ट्रिप खत्म होने के बाद मशीनों का संचालन बंद हो गया। लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने के कारण कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगी हेल्थ एटीएम मशीनें खराब भी हो चुकी हैं। वहीं, कुछ केंद्रों पर मशीनें मौजूद होने के बावजूद जांच नहीं हो पा रही है। इससे मशीनें लगाने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों पर लाखों रुपये खर्च कर आधुनिक जांच मशीनें लगाने के बावजूद उनके संचालन की व्यवस्था नहीं हो पाना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।यह बोले अधिकारी- मशीनें लगने के बाद शुरुआत में केवल एक बार ही जांच के लिए स्ट्रिप उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद दोबारा स्ट्रिप की आपूर्ति नहीं होने के कारण मशीनों का संचालन बंद हो गया। लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने के कारण कई मशीनें खराब भी हो गईं।- डॉ सर्फे जेया, चिकित्सा अधीक्षक, जेवर