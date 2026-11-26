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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। प्राधिकरण 11 चिह्नित हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रख रहा है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर 36 निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। नियमों और निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन पर कुल 48.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सीईओ बलकार सिंह के निर्देश पर चार वरिष्ठ प्रबंधकों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण कार्यों की नियमित निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। डीजीएम प्रोजेक्ट विजय रावल ने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य नागरिकों को स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। ब्यूरो