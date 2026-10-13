Noida News: कार व बाइक की टक्कर होने पर बाइक सवार घायल

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दादरी (संवाद)। जारचा कोतवाली क्षेत्र के एनटीपीसी रोड स्थित अंबुजा सीमेंट कंपनी के पास बाइक व कार की टक्कर हो गई। प्रभारी निरीक्षक कैलाश नाथ ने बताया कि हापुड़ के दौलतपुर गांव निवासी जयपाल सिंह 9 अक्टूबर की सुबह बाइक से अपने घर जा रहे थे। अंबुजा सीमेंट कंपनी के समीप पहुंचे तो सामने से आ रही कार से बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर होने पर बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घटना की प्राथमिकी कार नंबर आधार पर चालक के खिलाफ कोतवाली में दर्ज कराई गई है।