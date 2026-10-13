Noida News: सोसाइटी के बाहर कचरे के ढेर लोग परेशान

विज्ञापन





निवासी अजीम खान ने बताया कि सोसाइटी के गेट के बाहर कई जगह कचरा जमा है। नाले में भी गंदगी भरी हुई है। इससे लोगों को आने-जाने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी के बाहर फैली गंदगी से आसपास का क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। कहा, कभी कभी तो कचरे में तेज बदबू भी आती है ,जिसकी वजह से घर की खिड़कियां बंद करनी पड़ती है। निवासियों की मांग है कि संबंधित विभाग सोसाइटी के बाहर जमा कचरे को जल्द हटवाए और नाले की सफाई कराए, साथ ही नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए, जिससे दोबारा कचरा जमा नहीं हो। विज्ञापन





दर्शन पाराशर निवासी अजीम खान ने बताया कि सोसाइटी के गेट के बाहर कई जगह कचरा जमा है। नाले में भी गंदगी भरी हुई है। इससे लोगों को आने-जाने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी के बाहर फैली गंदगी से आसपास का क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। कहा, कभी कभी तो कचरे में तेज बदबू भी आती है ,जिसकी वजह से घर की खिड़कियां बंद करनी पड़ती है। निवासियों की मांग है कि संबंधित विभाग सोसाइटी के बाहर जमा कचरे को जल्द हटवाए और नाले की सफाई कराए, साथ ही नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए, जिससे दोबारा कचरा जमा नहीं हो।दर्शन पाराशर

ग्रेटर नोएडा(संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित एटीएस होमक्रॉफ्ट नोबिलिटी सोसाइटी के बाहर जगह-जगह कचरा जमा होने से निवासी परेशान हैं। सोसाइटी के गेट से बाहर निकलते ही सड़क किनारे कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। वहीं, गेट के बाहर बने नाले में भी कचरा जमा है। इससे आसपास गंदगी का माहौल बना हुआ है। सोसाइटी के बाहर की सफाई व्यवस्था को लेकर निवासी चिंता जता रहे हैं।